GKV'li Mehmet Aras Çelik Robotik Kodlamada Roma yolcusu

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokul 2.Sınıf öğrencilerinden Mehmet Aras Çelik, 22-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda "Softtech Entrepreneurship Challenge" (Girişimcilik- Yazılım) alanında geliştirdiği yenilikçi yazılım fikri ve etkileyici sunumuyla 2'ncilik ödülü alarak dünya şampiyonası için Roma'da yarışmaya hak kazandı.

GKV'li öğrencilerin bilişim alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde gerekli her türlü desteği verdiklerini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Ülkemizi ve okulumuzu dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazanan öğrencimiz Mehmet Aras Çelik'i ve öğrencimizin bu alanda gelişimine katkı sağlayan öğretmen ve idarecilerimizle velilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Umuyorum ki Roma'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında da önemli başarılara ve ilklere imza atarak bizi gururlandırmaya devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

