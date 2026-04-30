GİBTÜ Ev sahipliğinde INSCOL'26 uluslararası öğrenci kongresi başarıyla tamamlandı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen INSCOL'26-Uluslararası Dil Araştırmaları Öğrenci Kongresi, iki gün süren yoğun akademik programın ardından başarıyla tamamlandı. Dil araştırmaları alanında ulusal ve uluslararası öğrencileri bir araya getiren kongre, bilimsel paylaşım, disiplinlerarası etkileşim ve kültürel çeşitliliğin güçlü bir örneğine sahne oldu.

Kongrenin açılışında konuşan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, dil çalışmalarının yalnızca akademik bir disiplin değil, aynı zamanda kültürler arası anlayışın ve toplumsal iletişimin en önemli araçlarından biri olduğunu vurguladı. Demir, üniversitelerin bilim üretmenin yanı sıra farklı kültürleri bir araya getiren evrensel merkezler olduğuna dikkat çekerek, INSCOL'26'nın bu vizyonu başarıyla yansıttığını ifade etti.

Açılış programında ayrıca İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Bilgin ile kongre düzenleyicisi Suna Özkan da söz alarak organizasyonun akademik niteliğine ve öğrenci odaklı yapısına vurgu yaptı.

Zengin atölye programı dikkat çekti

Kongrenin ilk gününde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve bilimsel sunumlar, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. AnnaKristinaHultgren, İngilizce Destekli Öğretim (EMI) sistemine ilişkin sunumunda, küresel eğitim politikalarının yerel diller ve akademik üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Aymil Doğan ise, "Çeviribilim ve Nörolinguistik" başlıklı oturumunda, çeviri eyleminin yalnızca diller arası bir aktarım olmadığını, aynı zamanda bilişsel süreçleri de doğrudan etkileyen çok katmanlı bir yapı olduğunu ortaya koydu. Katılımcılar, çeviri sürecinin nörobilimsel boyutlarına ilişkin güncel yaklaşımlar üzerine tartışmalara katıldı.

Atölye programları kapsamında ayrıca öğrenci sunum oturumları düzenlendi. Farklı üniversitelerden gelen öğrenciler, dilbilim, çeviri çalışmaları, söylem analizi ve kültürler arası iletişim konularında hazırladıkları bildirileri sundu. Bu oturumlar, genç araştırmacılara akademik deneyim kazanma ve uluslararası bir ortamda fikir paylaşma imkanı sundu.

Yapay zeka, disiplinlerarası beceriler ve klasik miras

Kongrenin ikinci günü, güncel akademik tartışmaların öne çıktığı sunumlarla devam etti. Prof. Dr. Doğan Yüksel, "FromHypetoEvidence: IntegratingGenerative AI in Language-FocusedHigherEducation" başlıklı konuşmasında, üretken yapay zekanın dil öğretimi ve akademik üretim süreçlerindeki rolünü bilimsel temeller üzerinden değerlendirdi.

Doç. Dr. Mehmet Altay tarafından gerçekleştirilen "Disiplinlerarası Okuryazarlık ve Transversal Beceriler" atölyesi ise katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Atölyede, dil uzmanlarının yalnızca dilsel değil; eleştirel düşünme, dijital okuryazarlık ve kültürlerarası iletişim gibi çok yönlü becerilerle donatılması gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Ali Bulut ise, "Klasik Miras ile Modern Dünya Arasında Köprü: Arapçanın Entelektüel ve Bilimsel Potansiyeli" başlıklı sunumunda, Arapçanın geçmiş birikimi ile modern akademik dünyadaki yeri arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir perspektifle ele aldı.

Bilimsel etkileşim ve uluslararası ağ

Kongre süresince düzenlenen panel, atölye çalışmaları, öğrenci sunumları ve interaktif oturumlar sayesinde katılımcılar arasında güçlü bir akademik etkileşim ortamı oluştu. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve akademisyenler, dil araştırmalarının güncel sorunlarını tartışma ve yeni araştırma iş birlikleri geliştirme fırsatı buldu.

İki gün süren programın ardından INSCOL'26, yalnızca bir öğrenci kongresi olmanın ötesine geçerek, dil araştırmaları alanında uluslararası akademik ağların güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir bilimsel platform olarak tamamlandı. INSCOL'26, farklı ülkelerden öğrenci ve akademisyenleri bir araya getirerek dil araştırmaları alanında bilgi paylaşımı ve iş birliğini güçlendiren önemli bir organizasyon oldu. - GAZİANTEP

