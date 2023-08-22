Gerze İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belge takdimi yapıldı

Gerze İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, hafızlık belgelerini aldı. Hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için Gerze Kaymakamlığında belge takdim töreni düzenlendi. Öğrencilere hafızlık belgelerini Gerze kaymakamı Tekin Dündar takdim etti. Hafız olan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Dündar, öğrencilere başarılarının devamı temennisinde bulundu.