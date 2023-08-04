Germencik Belediyesi Üniversite Tercih Semineri Düzenledi

Germencik Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik akademik düzeyde tercih semineri düzenledi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Gençlerimizin ülkemize faydalı birer birey olmaları temennisiyle başarı ve mutluluk dolu bir gelecek dilerim" diye konuştu.

Germencik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından "YKS Tercih Semineri" düzenledi. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde; YKS öğrencileri ve gelecek yıllarda aday olacak tüm lise öğrencileri için meslek tanıtımları, alan seçimleri ve geleceğin meslekleri alanında akademisyen ve psikolojik danışman ve rehber öğretmenler aracılığıyla öğrenci ve velilere anlatıldı.

Tercih rehberliği hizmeti kapsamında deneyimli öğretmenler, doğru tercihler yapılması konusunda yol gösterirken, sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında bilgi verildi. YKS tercihleri ile ilgili rehberlik hizmetinin de verildiği seminer, öğrenci ile velilerin sorularıyla tamamlandı.

Seminere katılan öğrenciler ile ailelerine teşekkür eden Başkan Öndeş, şunları söyledi:

"Belediyemiz ve Oktaylar Bilim Okulları Psikoloji Pedagoji Merkezi iş birliğiyle üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerimiz için hazırladığımız tercih seminerimizi tamamladık. Akademisyen Sn. Prof. Dr. Yalçın Özdemir başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza ve katılım gösteren gençlerimize teşekkür ediyorum. Aydın geleceğimizin, umut dolu yarınlarımızın ışığı gençlerimizin en doğru tercihlerle kendilerine, ailelerine ve ülkemize faydalı birer birey olmaları temennisiyle başarı ve mutluluk dolu bir gelecek dilerim."