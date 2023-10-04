Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlkokul 1. sınıf öğrencilerine hediye dağıttı

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilkokul 1'inci sınıfa başlayan bütün çocuklara 'Okula hoş geldin' hediyesi dağıttı.

Kurtuluş İlkokuluna gelerek 1.sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Akçadurak içinde deprem eğitimi boyama kitabı, trafik eğitimi boyama kitabı, boyama kalemi ve çikolata bulunan hediye çantaları öğrencilere dağıtarak başarı dileğinde bulundu.

Minikler, okul sıralarında hediyelerini görünce ayrı bir mutluluk yaşarken, öğrencilerin okuldaki heyecanına ortak olan Akçadurak, "Gediz Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, her zaman birinci önceliğimizdir. Bu çerçevede bu yıl okula yeni başlayan evlatlarımız için 'Okula hoş geldin' hediyemiz olan bu boyama kitaplarıyla hem öğrenecekler hem de boyarken eğlenecekler. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve Türkiye'nin geleceğinde hayırlı ve güzel görevlerde bulunmaları adına belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu vesile ile 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Hediye dağıtımında Başkan Akçadurak'a AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili eşlik etti. - KÜTAHYA