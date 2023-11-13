Gebze'de Gençlik Merkezi'nde Kayıtlar Başladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün gençlere yönelik en önemli yatırımlarından biri olan Güzide Gençlik Merkezi'nde kayıtlar başladı. Merkezde birçok sosyal, kültürel ve teknoloji alanı bulunuyor.

Gebze'de Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojisi XR Laboratuvarı ve birçok sosyal, kültürel ve teknoloji alanlarının bulunduğu Güzide Gençlik Merkezi'nde kayıtlar devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün gençlere yönelik en önemli yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen Güzide Gençlik Merkezi, öğrencilere kapılarını açmaya hazırlanıyor. İçerisinde yer alan podcast, laser tech, dijital derslikler, robotik kodlama, yazılım atölyesi, dijital oyun salonu, kütüphane, dergihane, çok amaçlı salon, bilardo salonları, sesli kitap atölyesi, hobi atölyeleri, araç ve uçak simülatörleri, Ar-Ge Merkezi, playstation ve fitness salonları ile birbirinden farklı birçok ihtiyaca cevap verebilen; aile danışmanı, psikolog ve diyetisyen desteği ile gençleri motive eden yeni nesil gençlik merkezi Gebzeli gençlere hizmet etmek için kapılarını açıyor. Güzide Gençlik Merkezi için kayıt tarihleri ise 7-15 Kasım olarak belirlendi. - KOCAELİ