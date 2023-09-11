Gebze'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı Düzenlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla açılış programı düzenlendi. Programda halk oyunları gösterisi yapıldı ve şiirler okundu. Ayrıca 4. sınıf öğrencileri yeni başlayan 1. sınıflara çiçek takdim etti. Konuşmalarda, velilere öğrencilere sorumluluk duygusu aşılamaları gerektiği vurgulandı.

Kocaeli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Gebze ilçesinde açılış programı düzenlendi.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sultan Ayhan İlkokulu'nda düzenlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılış programında halk oyunları gösterisi yapılarak, şiirler okundu. Ayrıca 4. sınıf öğrencileri okul hayatına yeni başlayan 1. sınıflara çiçek takdim etti.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerde sorumluluk duygusunun oluşması konusunda velilere büyük görev ve sorumluluk düştüğünü aktararak, "Öğrencilerimize, çocuklarımıza küçücük yaşlardan sorumluluk vermeye başlamalıyız. Düşünmeyelim ki; okula gönderdik, derslerini çalıştırdık, iş bitti. Bitmedi çünkü eskisi gibi anne, babayla çocuk vakit geçirmiyor. En küçük yaştaki çocuğumuza sabah kalkınca yatağını düzeltme sorumluluğunu, anne, baba olarak vermek zorundayız. O evladımıza kendi elbisesini akşamdan hazırlama sorumluluğunu vermek durumdayız. Canımızı verdiğimiz evladımızın değerini ancak sorumluluk vererek tamamlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da bugün ilçede takriben 91 bin öğrenci, 5 bin 603 yönetici ve öğretmen ile 237 okulda 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başladığını belirtti.

Programa, Kaymakam Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.