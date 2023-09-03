Gaziemir Belediyesi İlkokul Öğrencilerine Okul Çantası Hediye Ediyor

Gaziemir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında devlet okullarında ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak bin 746 öğrenciye, içinde kırtasiye malzemelerinin olduğu okul çantası armağan ediyor. Çanta dağıtımı 18 Eylül'e kadar devam edecek.

Gaziemir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında devlet okullarında ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak bin 746 öğrenciye, içinde kırtasiye malzemelerinin olduğu okul çantası armağan ediyor. Çanta dağıtımı 18 Eylül'e kadar devam edecek.

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde verdiği eğitimle öğrencileri lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlayan belediye, ilkokula başlayacak öğrencilere sürpriz bir hediye hazırladı. Gaziemir Belediyesi, devlet okullarına kayıt yaptıran bin 746 öğrenciye, içinde kalem, defter, boya çeşitleri gibi kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul çantası hediye ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, öğrenciler velileriyle birlikte Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nı ziyaret ederek çantalarını teslim alıyor.

"GAZİEMİR BELEDİYESİ OLARAK HER ZAMAN ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öğrencilere çantalarını veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın heyecanına ortak olmak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizle boğuşan yurttaşlarımıza bir nebze olsun katkıda bulunmak için ilçemizdeki devlet okullarında ilkokula başlayacak tüm birinci sınıf öğrencilerine okul çantası armağan ediyoruz. Çantamızın içine kalem kutusu, resim defteri, kurşun kalem gibi kırtasiye ürünlerini de ekledik. Biz Gaziemir Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve mutlu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum."