Gaziantep Kolej Vakfı Şampiyonluğa doymuyor

Sportif alandaki başarılarına her gün bir yenisi ekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında şampiyonluk kupasını kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

Çeşitli sportif şampiyonalarda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü okul sporları tarafından organize edilen Lise Genç Erkek Basketbol Turnuvasında şampiyonluk kupasını kaldırdı. 2025-2026 sezonunda Gaziantep'te düzenlenen 2. Küme Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında şampiyon olan takımı ve sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Lise Genç Erkek Basketbol (A)Takımımız, 2025-2026 sezonunda ilimizde düzenlenen 2. Küme Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında şampiyon olmuştur. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörümüzü ve öğrencilerimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı