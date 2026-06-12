81 ilden 200 eser: Frida Kahlo sergisi büyük ilgi gördü

Şehit Harun Arvas Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren'in öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıları buluşturan anlamlı proje, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Türkiye'nin 81 ilinden öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan 200 eser, dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun sanat anlayışını ve etkisini farklı yorumlarla bir araya getirdi.

Sergide, Türk sanatçılarının kadın portrelerinde Frida Kahlo'nun izlerini taşıyan çalışmalar yer alırken, ziyaretçiler özellikle öğrenciler tarafından hazırlanan canlı tablo performanslarına yoğun ilgi gösterdi. Frida Kahlo'nun birbirinden değerli eserleri öğrenciler tarafından büyük bir titizlikle canlandırıldı. Sanatçının 21 tablosu, orijinal eserlerine son derece yakın bir benzerlikle yeniden hayat buldu.

Etkinliğin en dikkat çeken çalışmalarından biri ise Frida Kahlo'nun tekerlekli sandalyede tasvir edildiği eser oldu. Bu çalışma ile sanatın hiçbir engel tanımadığı ve insan ruhunun üretme gücünün her şartta varlığını sürdürebileceği mesajı güçlü bir şekilde vurgulandı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, 2019 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği ve dünyaca ünlü tabloların canlı performanslarla canlandırıldığı sergiyle ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekmişti. Sosyal medya ve televizyon kanallarında geniş yankı uyandıran proje, sanat eğitiminde yenilikçi yaklaşımın önemli örneklerinden biri olarak gösterilmişti.

Başarılı çalışmalarını aralıksız sürdüren Eren, bu kez Bursa'daki Şehit Harun Arvas Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Frida Kahlo'nun eserlerinden oluşan canlı tabloları sanatseverlerle buluşturdu. Yaklaşık 20 canlı tablonun yer aldığı sergide öğrencilerin performansları ve eserlerin özgün çalışmalara olan benzerliği ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı.

Türkiye'nin dört bir yanından öğretmen ve öğrencileri ortak bir sanat paydasında buluşturan proje, sanatın kültürler arası iletişim kurma ve insanları bir araya getirme gücünü bir kez daha ortaya koydu. Öğrencilerin sanata olan ilgisini artırmayı, estetik bakış açılarını geliştirmeyi ve dünya sanat tarihinin önemli isimlerinden Frida Kahlo'yu genç kuşaklarla buluşturmayı amaçlayan sergi, katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Bu kapsamlı çalışma, hem sanat eğitiminin önemine dikkat çekmesi hem de öğrencilerin beceri potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat sunması bakımından örnek bir proje olarak değerlendiriliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı