Fransa'da Ortaokullarda Cep Telefonu Yasaklandı

Fransa'da Ortaokullarda Cep Telefonu Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, yeni eğitim-öğretim yılında ortaokullarda cep telefonlarının yasaklandığını açıkladı. Öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara bırakacak.

FRANSA'da yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla cep telefonlarının ortaokullarda yasaklandığı bildirildi.

Fransa'da geçen yıl, 100 kadar okulda denenen 'telefon molada' uygulamasının, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacağı ifade edildi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda açıklama yaptı. Borne, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkar edemez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.