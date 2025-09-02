Fransa'da Ortaokullarda Cep Telefonu Yasaklandı

FRANSA'da yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla cep telefonlarının ortaokullarda yasaklandığı bildirildi.

Fransa'da geçen yıl, 100 kadar okulda denenen 'telefon molada' uygulamasının, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacağı ifade edildi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda açıklama yaptı. Borne, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkar edemez" dedi.