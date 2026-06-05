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Fethiyeli hayırseverden eğitime 500 milyon TL bağış

Fethiyeli hayırseverden eğitime 500 milyon TL bağış
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Fethiyeli hayırsever Dinçer Akyalı, Fethiye'de kurulacak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) için 500 milyon lira bağışta bulundu. Akyalı, Muğla Valisi'ni ziyaret ederek başarı hikayesini anlatan kitabını takdim etti.

Fethiyeli Hayırsever vatandaş Dinçer Akyalı tarafından Fethiye'ye yapılacak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) için 500 milyon lira bağışta bulunuldu. Eğitime yönelik önemli katkının ardından Dinçer Akyalı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile birlikte Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Dinçer Akyalı tarafından kaleme alınan ve imkansızlıklar içerisinden çıkıp azim, vizyon ve çalışma ile küresel ölçekte elde edilen başarı hikayesini anlatan 'Zor Yıllardı Ama Başardık' adlı kitap, Vali Akbıyık'a takdim edildi.

Vali Dr. İdris Akbıyık, Dinçer Akyalı'nın hayat hikayesiyle birçok insana ilham verdiğini belirterek, aynı anlayışla şimdi de Fethiye'nin çocuklarının geleceğine yatırım yaptığını ifade etti. Vali Akbıyık yaptığı değerlendirmede, "Hayırseverimiz Dinçer Akyalı'nın 'Zor Yıllardı Ama Başardık' diyerek anlattığı ilham verici yaşam öyküsü, bugün Fethiye'deki çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak çok değerli bir eğitim yatırımıyla taçlanmıştır. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek bu önemli merkez için attığı adım her türlü takdirin üzerindedir. Eğitime ve çocuklarımıza sunduğu bu eşsiz katkı dolayısıyla kendisine şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Fethiye'de kurulacak Bilim ve Sanat Merkezi'nin, üstün yetenekli öğrencilerin bilim, teknoloji, sanat ve inovasyon alanlarında gelişimlerine katkı sağlaması, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmesi ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine önemli destek sunması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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