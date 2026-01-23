Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi mecralar üzerinden iletilen fenomen öğretmen şikayetleri üzerine Türkiye genelindeki 81 il müdürlüğünden öğretmenler hakkında bilgi istenmiş ve verilerin toplanmasının ardından ilgili kanun kapsamında öğretmenler hakkında inceleme başlatılmasının söz konusu olabileceği belirtilmişti.

"GÜZELLİĞİNİZİ HANGİ İKSİRE BORÇLUSUNUZ?"

Bu olayın yankıları sürerken öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin videosu sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kendisine "Hocam reşit misiniz?", "Hocam güzelliğinizi hangi iksire borçlusunuz?" şeklinde yorumlar yöneltildiğini ifade etti.

BAKAN TEKİN'İ ETİKETLEDİLER

Kısa sürede viral olan görüntünün altına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyen sosyal medya kullanıcıları "Öğretmenlerin takım elbise veya benzer kıyafet giymesi tekrar getirilmeli", "Bu şekil takılan biriderse konsantre olamaz ki", "Bu tarz saçmalıklara artık dur denmesi gerekiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

SÜRECİN SONUNDA CEZA ALABİLİRLER

Öte yandan Bakanlık yetkilerinden alınan bilgiye göre, gerekli tespitlerin yapılmasının ardından fenomen öğretmenlere ilgili kanunun hükümleri uygulanacak. Bu kapsamda yapılan teftiş ve incelemelerin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda, bazı öğretmenlerin kanun kapsamında cezalandırılmasına dair bir teklif yapılması söz konusu olabilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bu durum, "Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuat dışında paylaşanlara kınama cezası verilir" şeklinde açıklanıyor.