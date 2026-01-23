Haberler

Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor Haber Videosunu İzle
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Öğrencileri kullanarak içerik üreten fenomen öğretmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken sosyal medyada paylaşılan başka bir video "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin görmesin" yorumlarını da beraberinde getirdi. Bahsi geçen videodaki öğretmen, öğrencilerinden kendisine "Hocam reşit misiniz?", "Hocam güzelliğinizi hangi iksire borçlusunuz?" şeklinde yorumlar yöneltildiğini belirtti.

  • Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenler hakkında 81 il müdürlüğünden bilgi topladı ve inceleme başlatılması söz konusu olabilir.
  • Öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin videosu sosyal medyada gündem oldu.
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğrencilere ilişkin ses veya görüntüleri mevzuat dışında paylaşanlara kınama cezası verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi mecralar üzerinden iletilen fenomen öğretmen şikayetleri üzerine Türkiye genelindeki 81 il müdürlüğünden öğretmenler hakkında bilgi istenmiş ve verilerin toplanmasının ardından ilgili kanun kapsamında öğretmenler hakkında inceleme başlatılmasının söz konusu olabileceği belirtilmişti.

"GÜZELLİĞİNİZİ HANGİ İKSİRE BORÇLUSUNUZ?"

Bu olayın yankıları sürerken öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin videosu sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kendisine "Hocam reşit misiniz?", "Hocam güzelliğinizi hangi iksire borçlusunuz?" şeklinde yorumlar yöneltildiğini ifade etti.

Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

BAKAN TEKİN'İ ETİKETLEDİLER

Kısa sürede viral olan görüntünün altına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyen sosyal medya kullanıcıları "Öğretmenlerin takım elbise veya benzer kıyafet giymesi tekrar getirilmeli", "Bu şekil takılan biriderse konsantre olamaz ki", "Bu tarz saçmalıklara artık dur denmesi gerekiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

SÜRECİN SONUNDA CEZA ALABİLİRLER

Öte yandan Bakanlık yetkilerinden alınan bilgiye göre, gerekli tespitlerin yapılmasının ardından fenomen öğretmenlere ilgili kanunun hükümleri uygulanacak. Bu kapsamda yapılan teftiş ve incelemelerin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda, bazı öğretmenlerin kanun kapsamında cezalandırılmasına dair bir teklif yapılması söz konusu olabilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bu durum, "Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuat dışında paylaşanlara kınama cezası verilir" şeklinde açıklanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıkerem can:

Kapanmak için çok uğraştıniz mı?

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Sentetik beyinler

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

Bunun kafa ölçüsü de normal değil ona da bi bakılsın

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

saç var degilmi,onu topluyor o şekilde görünüyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSiaab 34:

Yapay zeka zeka yarışına girmiş ukala, narsist bir akım hortlamış durumda

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa:

tesettürün anlamına bu kadar zarar verilemezdi.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü

Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü

Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor