Fenerbahçe Üniversitesi AR-GE ve İnovasyon Zirvesi düzenledi

Fenerbahçe Üniversitesi, sektör ve akademiden uzman isimleri genç zihinlerle buluşturmak üzere AR-GE ve İnovasyon Zirvesi düzenledi. Zirvede, AR-GE'den ilaca, yazılımdan ürüne, patentten ürüne ve AR-GE'den ihracata başlıklarında 4 oturum yer aldı.

Fenerbahçe Üniversitesi (FBÜ) sektör ve akademiden alanında uzman isimleri genç zihinlerle buluşturmak üzere "AR-GE ve İnovasyon Zirvesi" düzenledi.

Üniversitenin Ataşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen zirveye, FBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahamet Bülbül, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Pamukçu, Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak ile sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

"Gelecek AR-GE ve İnovasyonla Şekillenecek" sloganıyla gerçekleşen zirvede, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin söz aldığı "AR-GE'den İlaca", "Yazılımdan Ürüne", "Patentten Ürüne", "AR-GE'den İhracata" başlıklarında 4 oturum yer aldı.

"Üniversitedeki bilgi birikiminin sanayiye yansımasını istiyoruz"

Zirveye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan FBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel, zirveyi Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Fenerbahçe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenlenen oturumlara işaret eden Prof. Dr. Küçükgüzel, "Yetkin kişilerle görüşerek bu oturumlarda girişimcilik, inovasyon ve AR-GE konularında paylaşımlar yapmalarını istedik. Amaç, firmaların ülkemizde yapmış oldukları AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını buraya yansıtmak ve katılımcılarla bir iş birliği sağlamak. Üniversite-sanayi iş birliği bağlamında üniversitedeki bilgi birikiminin sanayiye yansımasını istiyoruz." dedi.

Prof. Dr. Küçükgüzel, zirvedeki amaçlarına değinerek, "Üniversite bilgi birikiminin deneyimli akademisyenlerle sanayiye bir bilgi transferini gerçekleştirerek ulusal ürünlerimizi çıkarmak ve ulusal ürünlerle de hem ulusal ortamda söz sahibi olmak hem de uluslararası iş birliklerimizi sağlayarak ürünlerimizi yurt dışına satmak istiyoruz." diye konuştu.

Zirveye katılacak öğrencilerin çok şanslı olduğunu dile getiren Küçükgüzel, inovatif ve girişimci fikirlere sahip gençlerin yetkin akademisyen ve yöneticilerle bir arada olmasının geleceği şekillendireceğini kaydetti.

Teorinin pratikle buluştuğu zirve

DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Pamukçu, AR-GE ve inovasyonun gündemin en önemli konularından biri olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"AR-GE ve inovasyonun en önemli 4 kaldıracı insan kaynağı yani eğitime olan odağımız, teknolojilerin kullanılması ve bu teknolojilerle yeni ürünlerin geliştirilmesi. Bunun için akademik ve özel sektör iş birlikleri, uluslararası iş birlikleri ve yurt içindeki iş birlikleri çok kıymetli. Rekabetçi bir pazarın oluşmasıyla alakalı, ekonomiyle alakalı önemli unsurlar. O yüzden de bu zirvedeki çıktıların bu minvalde çok kıymetli eklemeler yapacağını düşünüyorum. Bugünkü konuşmacıların ve panel konularının içinde hem yeni teknolojiler hem de yeni sektörlerde yeni hizmetlerle ilgili çok ciddi konular var. Bu sebeple çok faydalı bir konferans olacağını düşünüyorum."

Zirvenin önemine vurgu yapan Pamukçu, Fenerbahçe Üniversitesini organizasyondan dolayı tebrik etti.

Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak ise "AR-GE ve İnovasyon Zirvesi"nin önemine değinerek, bu gibi zirvelerin Türkiye'nin gelişiminde ciddi katkısının olduğunu anlattı.

Akademi dünyasının sanayi ve iş dünyası ile etkileşim içinde olmasının önemli olduğunu belirten Pak, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe Üniversitesi de bunu AR-GE ve inovasyon gibi önemli bir başlıkta gündeme getirip ev sahipliği yaptığı bugünde bir panelle bir zirveye dönüştürüyor olması çok kıymetli. Çünkü sanayicinin, iş insanının mutlaka üniversitelerle akademik süreçlerde bir arada olup AR-GE, ÜR-GE kapsamında ve inovatif fikirlerin gelişmesi noktasında onların teorik bilgisini pratikte hayata geçireceği buluşmalarda bir araya gelmesi lazım. Bu buluşmaların başlangıcı olarak da üniversitelerde bu sahiplik çok önemli. Fenerbahçe Üniversitesinin bir vizyonu olarak bunu ortaya koymuş olması çok kıymetli."

Gün boyu devam eden zirvede, öğrenciler oturumların yanı sıra açılan stantlarda firma temsilcileriyle bir araya gelip ürün gelişimi, staj ve iş fırsatları üzerine konuştu.