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5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi
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5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Fener Bölgesi'nde çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Öğrenciler çevre mesajları taşıyan dövizlerle renkli görüntüler oluşturdu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde, çocuklara çevre bilincini aşılamak ve çevrenin korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla Fener Bölgesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

Okul bando takımının eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler, çevreye duyarlılık mesajları içeren dövizlerle yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan programda, öğrencilerin hazırladığı dövizler Dünya Çevre Günü'nün anlam ve önemini yansıttı. Etkinlik boyunca çevrenin korunması, temiz bir çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması konularına vurgu yapıldı.

Katılımcılar, çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yürüyüşün ardından etkinliği tamamladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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