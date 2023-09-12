Fatsa'da İlköğretim Haftası Kutlaması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilerin hazırladıkları gösterileri sundu. Özellikle minik öğrencilerin gözlerindeki ışıltı ve heyecan dikkat çekti. Programa katılan Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sınıflara girerek, öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, göre süreleri boyunca ilçede eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Kibar, "Hangi okulumuzun neye ihtiyacı varsa, neresi iyileştirilecekse, nereye yeni okul yapılacaksa beraber kol kola girip, mücadelesini verip, spor alanına ihtiyacı olanlara spor alanı, tadilata ihtiyacı olanların tadilatlarını, parka ihtiyacı olanların parktan hızlı bir şekilde yapıp yeni okullarımızı yapmaya başlayacağımızı söylemiştik. Çok şükür geriye dönüp baktığımda 4,5 yılda gerçekten Fatsa'mız gerek eğitim yatırımları anlamında devlet imkanlarıyla, hayırseverlerimizin desteğiyle, bakanlığımızın büyük destekleriyle gerçekten eğitim de çığır atladı diyebilirim" diye konuştu.

Parklar, spor alanları ve yarışmalar ile şehirde gençleri, öğrencileri, çocukları daha iyi eğitmek için gayret edeceklerini kaydeden Başkan Kibar, "Sayın Kaymakamımız öncülüğünde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyonunda ilçemizde kurum birlikteliğinin iş verimine dönüştüğü, kurum birlikteliğinin sahada hizmete dönüştüğü en başarılı dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz diyebilirim" dedi. - ORDU