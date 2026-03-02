Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Lisede iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti.

EĞİTİM SENDİKALARI İŞ BIRAKACAK

Eğitim sendikaları, okuldaki şiddeti ve meslektaşlarının hayatını kaybetmesini protesto etmek için yarın, İstanbul'da iş bırakma kararı aldı.

Türk Eğitim Sen sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden

Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İSTANBUL'daki tüm okullarımızda bir günlük İŞ BIRAKMA kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

DİĞER SENDİKALAR DA KATILACAK

Öte yandan Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası), Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası), Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası), Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası), Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) sendikaları da iş bırakacaklarını açıkladılar.

Kaynak: Haberler.com