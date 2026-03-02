Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik'in yaşamını yitirmesinin ardından eğitim sendikaları yarın İstanbul'da bir günlük iş bırakma kararı aldı.

  • İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti.
  • Eğitim sendikaları, İstanbul'daki tüm okullarda yarın bir günlük iş bırakma kararı aldı.
  • Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen sendikaları iş bırakacaklarını açıkladı.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Lisede iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti.

EĞİTİM SENDİKALARI İŞ BIRAKACAK

Eğitim sendikaları, okuldaki şiddeti ve meslektaşlarının hayatını kaybetmesini protesto etmek için yarın, İstanbul'da iş bırakma kararı aldı.

Türk Eğitim Sen sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden

Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İSTANBUL'daki tüm okullarımızda bir günlük İŞ BIRAKMA kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

DİĞER SENDİKALAR DA KATILACAK

Öte yandan Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası), Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası), Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası), Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası), Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) sendikaları da iş bırakacaklarını açıkladılar.

Haber YorumlarıAkpkklıSAVAR:

Ne güzel sağlıklı,imanlı nesiller yetişiyor büyüksün rte:))))

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

DINDAR TUTMADI AMA KINDAR NESIL OK

yanıt16
yanıt10
Haber YorumlarıHülagü:

Bugüne kadar 500 kez okullarda eğitim düzenlemiş biri olarak öğrencilerin daha ilk okula yazıldıkları anda

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısw429s5y2n:

eeeeee? devamı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYasin Tan:

Bende merak ettim şimdi. Cümlenin sonu istediğin yere gider ??

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHülagü:

Malesef öğrencilerin bir çoğu okula geldiğinde ıslah edilebilecek noktayı çoktan aşmış oluyorlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla





