'Evliya Çelebi' projesi Bayburt'ta kardeşlik köprüsü kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Bayburt'a gelen Kütahya Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti.

"Bayburt'tan Gediz'e Aynı Sofrada Kurulan Aile" projesi çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Vali Eldivan, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Gençlerin aynı değerler etrafında bir araya gelmesinin kültürel kaynaşma ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine önemli katkı sunduğunu belirten Eldivan, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program kapsamında farklı şehirlerden öğrencilerin karşılıklı ziyaretlerle sosyal, kültürel ve manevi değerleri paylaşmasının amaçlandığı belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı