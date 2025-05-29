Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu Yayınlandı

Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu Yayınlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık durumu nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere yönelik 'Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuz, evde eğitim hizmetlerine erişim için gerekli belgeleri ve süreçleri ayrıntılı olarak açıklıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, sağlık durumu nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere yönelik 'Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu'nun yayımlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin sağlık durumu nedeniyle geçici ya da uzun süreli olarak örgün eğitim kurumlarına devam edemediği durumlara ilişkin 'Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu' yayımlandı. Kılavuzda, evde eğitim hizmetinden kimlerin yararlanabileceği, başvuru koşulları, gerekli belgeler ve başvuru sürecinin işleyişi, öğretim programlarının bireysel farklılıklar dikkate alınarak nasıl uyarlanacağı ve öğretmen görevlendirme süreçleri ayrıntılı olarak açıklandı. Ayrıca, öğrencinin bulunduğu ortamda eğitimin nasıl planlanacağı, öğretim materyallerinin hazırlanması, sürecin takibi ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin temel ilkeler de yer aldı.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN TÜM ÖĞRENCİLER YARARLANABİLİYOR

Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrenciler evde eğitim hizmetinden yararlanabiliyor. Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacakları ya da bu durumun sağlıkları açısından risk oluşturacağı durumlarda, kayıtlı bulundukları okul müdürlüğüne veya rehberlik ve araştırma merkezlerine yazılı başvuruda bulunabiliyor.

EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ AMAÇLIYOR

Kılavuz, evde eğitim sürecine dahil olan öğretmenler, okul yöneticileri, rehberlik ve araştırma merkezleri, aileler ve diğer ilgili paydaşlar için uygulamada yol gösterici bir referans doküman niteliği taşıyor. Ayrıca, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişiminde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve sahadaki uygulamaların bütüncül bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü

Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkıyor

Yeni düzenleme cezaları katladı! Bu suçu işleyen şimdi yandı
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.