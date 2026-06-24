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Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu'ndan gurur verici bir başarı

Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu'ndan gurur verici bir başarı
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Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu sınıf öğretmeni Elif İlbars, Türkiye STEM Eğitimi Ulusal Çalıştayı'na katılarak teşekkür belgesi aldı. Ayrıca yapay zeka destekli STEM projesine katkılarıyla ikinci bir teşekkür belgesine layık görüldü ve okuluna 'STEM Okul Etiketi' kazandırdı.

Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu sınıf öğretmeni Elif İlbars, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Türkiye STEM Eğitimi Ulusal Çalıştayı'na katıldı.

Elif İlbars, çalışmalarını başarıyla tamamladı ve teşekkür belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca İlbars; Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yürütülen ve yapay zeka destekli 'STEM' uygulamalarını kapsayan proje kapsamında sunduğu katkılar nedeniyle, ikinci teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. İlbars; 'STEM', 'Yapay Zeka' ve 'Yenilikçi Eğitim' uygulamalarındaki çalışmalarıyla, Vali Münir Raif Güney İlkokulu 'STEM Okul Etiketi' aldı. Etiket, Eskişehir '2. İl STEM' şenliğinde takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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