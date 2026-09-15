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Eskişehirli öğrenciler, uluslararası değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı

Eskişehirli öğrenciler, uluslararası değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı
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TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda kimya ve fizik alanlarında Türkiye 2’nciliği elde eden Eskişehirli öğrenciler, uluslararası değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda kimya ve fizik alanlarında Türkiye 2'nciliği elde eden Eskişehirli öğrenciler, uluslararası değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı.

Borsa İstanbul Fen Lisesi, Eskişehir Fatih Fen Lisesi ve Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 2 proje grubu, ISEF 2027 (International Science and Engineering Fair)'de ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Öğrenciler, 8-14 Mayıs 2027 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenecek dünyanın en prestijli lise düzeyindeki bilim ve mühendislik organizasyonlarından ISEF'te Eskişehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının uluslararası arenada da artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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