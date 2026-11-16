Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde organ bağışı söyleşisi düzenlendi

Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde organ bağışı söyleşisi düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere organ bağışının hayat kurtarıcı rolü anlatıldı. Okulda yapılan etkinlikte gençlerde toplumsal duyarlılık ve dayanışma bilinci artırılmak istendi.
Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşide, öğrencilere organ bağışının hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgi verildi.
Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulda, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla söyleşi programı gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler organ bağışının önemi konusunda bilgilendirilirken, gençlerde toplumsal duyarlılık ve dayanışma bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı