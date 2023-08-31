Anadolu Üniversitesi ve ESOGÜ ekipleri, tren garı ile otobüs terminalinde stantlar kurdu. Yeni öğrenciler yetkilerden bilgi alıyor, şehri ve üniversiteleri daha iyi tanıyor.

Eskişehir'e yeni ayak basan öğrencileri üniversite yetkilileri karşılıyor

Anadolu Üniversitesi ve ESOGÜ ekipleri, tren garı ile otobüs terminalinde stantlar kurdu

Yeni öğrenciler yetkilerden bilgi alıyor, şehri ve üniversiteleri daha iyi tanıyor

Anadolu Üniversitesi yetkilisi Muhammet Erkan Avan:

"Şehrimize gelen öğrencileri karşılayıp bilgi veriyoruz"

ESOGÜ yetkilisi Cem Barış:

"Öğrencilerimiz buraya severek geliyorlar"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ekipleri, tren garı ile otobüs terminaline kurdukları stantlarla kente yeni gelen üniversite öğrencilerini karşılayıp onlara yardımcı oluyor.

Üniversite hayali kurup tercih yapan öğrencilerin sonuçları açıklanmış, hangi yükseköğrenim kurumunda eğitim alacağı belli olmuştu. Kayıtların başlaması ile öğrenciler yeni okullarına kayıt yaptırmaya başladı. İnternet üzerinden yapılan kayıtlara rağmen bazı öğrenciler kazandıkları üniversiteyi görmek için okullarının bulundukları şehirlere gidip kayıt yaptırıyorlar. Eskişehir'i kazanan öğrenciler de kente gelerek okuyacakları kampüs ve bölümlerini yakından inceleme fırsatı buluyor. Kente ilk kez gelen öğrencileri karşılamak ve bilgi almaları için Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tren garıyla otobüs terminaline stantlar kurdu. Kurulan stantlarda bulunan yetkililer, yeni gelen öğrencilerin sorularını yanıtlarken onlara hoş geldin hediyesi veriyor. Gün içinde gençlerce oldukça fazla ziyaret edilen stantlar öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini gideriyor.

"Şehrimize gelen öğrencileri karşılayıp bilgi veriyoruz"

Anadolu Üniversitesi tarafında tren garında bulunan stantta görevlendirilen Muhammet Erkan Avan, "Şu anda biliyorsunuz kayıt dönemi ve bizler de hem tren garında hem de otobüs terminalinde Anadolu Üniversite'si olarak şehrimize gelen öğrencileri karşılayıp bilgi veriyoruz. Şehri bilmeyen öğrencilere okulu bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda ikinci üniversite konusunda bilgi veriyoruz. Genellikle üniversiteye nasıl gidebiliriz, hazırlık var mı, bölümümüze kayıt için ne gerekli gibi sorular soruyorlar. Fakültelerine yönlendiriyoruz, oradaki arkadaşlarımız da arkadaşlarımıza yardımcı oluyor. Kitapçıklarımız, sınavsız ikinci üniversite için bilgiler içeriyor, ayrıca yeni öğrencilerimize kalem ve not defteri hediye ediyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz buraya severek geliyorlar"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesince tanıtım standında görevli olan Cem Barış ise, öğrencilere sundukları hizmetlerle ilgili şöyle konuştu;

"Burada yeni gelen öğrencilerimizi karşılayıp gidecekleri bölümler hakkında sorularını yanıtlıyoruz. Daha sonra onları üniversitemize giden servislerimize yönlendiriyoruz. Genellikle bölüm ve fakülteler hakkında bilgi alıyorlar, üniversitenin konumu ve yerleşkesi hakkında bilgi veriyoruz. Gözlemlediğimiz kadarıyla öğrencilerimiz buraya severek geliyorlar. Üniversite öğrencilerimize kitapçık veriyoruz, içeriğinde sosyal medya hesaplarımız ve üniversite hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Bunların dışında bir de hoş geldin hediyesi olarak bir kalem ve bir not defteri veriyoruz."

Osmangazi Üniversitesi'ni kazanan ve İstanbul'dan gelen Melisa Çiçek, "İstanbul'dan geldim, Osmangazi Üniversitesi'nde ilk yılım olacak bu sene. Fizik bölümünü kazandım. Ulaşım konusunda yardımcı oldular. Sevindim açıkçası. İnternetten şehri ve üniversitemi araştırmıştım" dedi.