Haberler

Eskişehir'de şehit ve gaziler dualarla anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından şehit ve gaziler için anma programı düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Eskişehir Bedrettin Camii İmamı Emre Şimşek tarafından Kur'an-ı Kerim ve tilaveti okundu. Şehit ve gaziler için şiirler ile ilahiler seslendirilmesiyle devam eden programda video gösterimleri de yapıldı.

"Yurt toprakları için verilen mücadeleyi idrak etmeliyiz"

Açılış konuşmasını yapan Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, "Bugün huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına sahip olduğumuz güzel ülkemizi kanları ile yoğurarak bizlere bırakan şehitlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız ve unutmamalıyız. Bu mukaddes yurt topraklarının korunması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeliyiz. Gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza karşı bir borç bilmeliyiz" dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin de konuşmalar yaptığı programın sonunda katılımcıları plaket takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti
Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı

Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...

Liseli gençleri işletmesinin tuvaletinde uygunsuz yakaladı
KAP açıklaması geldi! Arçelik'ten 261 milyon dolarlık anlaşma

Türk beyaz eşya devinden 261 milyon dolarlık satış anlaşması
Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama

Okul saldırganı hayatta mı? Başsavcılıktan açıklama geldi