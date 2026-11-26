Eskişehir'de GençTek projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen siber güvenlik atölyesinin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Eskişehir Girişimcilik Merkezi'nde "Siber Güvenliğe İlk Adım: Neyi, Neden Koruyoruz?" başlığıyla düzenlenen program, 7 farklı okuldan 12 öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılımıyla yapıldı. Mezun mentör eğitmenliğinde gerçekleşen oturumda öğrencilere; gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, varlık, tehdit, zafiyet ve risk gibi temel siber güvenlik kavramları aktarıldı. Dijital dünyadaki etik ve yasal sınırlar hakkında da bilgilendirilen öğrenciler, etkileşimli çalışmalarla kendi deneyim ve görüşlerini paylaştı. Toplamda yaklaşık 10 oturumdan oluşması planlanan atölye serisinin bir sonraki buluşmasının çevrim içi olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı