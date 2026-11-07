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Eskişehir'de kütüphane protokolü kapsamında öğrencilere drama atölyesi yapıldı

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Eskişehir'de kütüphane protokolü kapsamında öğrencilere drama atölyesi yapıldı
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Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasındaki iş birliği protokolü kapsamında öğrencilere drama atölyesi düzenlendi. Uzman eğitmenler, öğrencilerin iletişim ve hayal gücü becerilerini geliştirecek etkinlikler yaptı.

Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü" çerçevesinde öğrencilere yönelik drama atölyesi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kütüphane bünyesinde düzenlenen atölyeye çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan drama etkinliklerinde, öğrencilerin kendilerini ifade etme yetenekleri, iletişim becerileri ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar uygulandı. Eğlenceli ve öğretici uygulamalarla geçen program, öğrencilerin canlandırma etkinliklerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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