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Eskişehir’de KPSS’nin 3’üncü oturumu başladı

Eskişehir’de KPSS’nin 3’üncü oturumu başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 3’üncü oturumu Eskişehir’de başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 3'üncü oturumu Eskişehir'de başladı.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları, dün gerçekleştirilmişti. Sınavın 3'üncü oturumu bugün yapılıyor. Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de çok sayıda aday sınav heyecanı yaşarken, saatlerin 10.00'ı göstermesiyle salonlara girişler kapatıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav sonuçlarınım 7 Ekim'de açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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