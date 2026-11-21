Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik "Gençlerle İletişim Eğitimi" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları tarafından düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürlüğü eğiticisi Psikolog Süleyman Baran Döğer katıldı. Eğitimde öğrencilere etkili ve sağlıklı iletişim becerileri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı