Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti

Çorum Valiliği'nden Erzurum Valiliği'ne atanan Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti. Ziyarette, ETÜ'nün faaliyetleri hakkında bilgi alındı ve iş birliği içerisinde olunacağı belirtildi.

Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliği'nden Erzurum Valiliği'ne atanan Mustafa Çiftçi, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Rektörlük makamında yapılan görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye ETÜ'nün akademik, kültürel, sosyal ve sportif, faaliyetleri hakkında bilgi vererek, önümüzdeki süreçte şehirdeki tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde olacaklarını ve Erzurum'a fayda sağlayacak projelerde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Vali Çiftçi ise ETÜ'nün nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı imkanlarıyla Erzurum için oldukça önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, yeni eğitim - öğretim yılında tüm personele ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Görüşme hatıra fotoğrafı çekilmesi ve karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ERZURUM