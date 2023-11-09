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Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde 'Aşere-i Takrib' Kursu Tamamlayanlara Başarı Belgesi Verildi

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde üç yıl süre ile 'Aşere-i Takrib' Kursunu tamamlayan 13 Kurra hafıza, başarı belgesi aldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve davetlilerin katıldığı programda Vali Çiftçi, kursa katılan din görevlilerini tebrik ederek, bu tür kursların devamını diledi.