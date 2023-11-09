Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde 'Aşere-i Takrib' Kursu Tamamlayanlara Başarı Belgesi Verildi
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Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde üç yıl süre ile 'Aşere-i Takrib' Kursunu tamamlayan 13 Kurra hafıza, başarı belgesi aldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve davetlilerin katıldığı programda Vali Çiftçi, kursa katılan din görevlilerini tebrik ederek, bu tür kursların devamını diledi.
Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde, üç yıl süre ile 'Aşere-i Takrib' Kursunu tamamlayan 13 Kurra hafıza, başarı belgesi verdi.
Yapılan programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve davetliler katıldı. Vali Çiftçi: "Erzurum'da ilk defa düzenlenen 'Aşere-i Takrib' kursuna katılan din görevlilerimizi tebrik ediyor, bu tür kursların artarak devamını niyaz ediyorum." dedi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim