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Özel öğrenciler yıl sonu sergisinde yeteneklerini sergiledi

Özel öğrenciler yıl sonu sergisinde yeteneklerini sergiledi
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Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde özel öğrenciler, tiyatro gösterisi ve konserle yeteneklerini sergiledi. 25 öğrenci kep atarak mezun oldu.

Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe tarafından düzenlenen mezuniyet töreni, konser ve yıl sonu sergisi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda özel öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler sergilenirken, tiyatro gösterileri ve konserler de katılımcılardan ilgi gördü.

Programda öğrencilerin bir yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi. Etkinlikte öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi ile seslendirilen şarkılar izleyenlerden alkış aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Yılmaz Kızgın, "Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan çocuklarımızın aylarca süren büyük sabrına odaklanmasına ve ben de yapabilirim diye haykırışlarına şahitlik edeceksiniz. Onlar fırsat verildiğinde ve sevgiyle yaklaşıldığında zihinlerdeki tüm sınırları nasıl alt üst edebileceklerini bizlere göstermeye çalışacaklar" dedi.

Konuşmanın ardından özel öğrencilerce hazırlanan tiyatro gösterileri sahnelendi ve çeşitli şarkılar seslendirildi. Program kapsamında okuldan mezun olan 25 öğrenciye diplomaları verildi. Daha sonra öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

"Öğrencilerimizin bir yıl boyunca emekle yapmış oldukları ürünleri sergiledik"

Okulda görevli tarım öğretmeni Zeynep Kılıçoğulları ise "3. kademe özel eğitim uygulama okulunda çalışmaktayım. Bugün mezuniyet törenimiz ve sergimiz vardı. 25 öğrencimizi mezun ettik. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca emekle yapmış oldukları ürünleri sergiledik. Velilerimiz geldi, onlarla öğrencilerimizin emeklerinin sonucunu almayı ve onları mezun etmenin gururunu yaşadılar. Hem aileleri bu güzel günü yaşadı. Hem de biz bu güzel mekanda böyle bir program yaparak öğrencilerimizi mezun etmiş olduk" diye konuştu.

Velilerin yoğun katılım gösterdiği program, öğrencilerce hazırlanan serginin gezilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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