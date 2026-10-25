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Erzurum'da beyin göçü oranı yüzde 0,57 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı

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Erzurum'da beyin göçü oranı yüzde 0,57 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı
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TÜİK'in 2025 yılı yükseköğretim mezunları beyin göçü verilerine göre Erzurum'da oran yüzde 0,57 olarak kaydedildi. Kentteki oran Türkiye genelindeki yüzde 2,19'un altında kalırken Erzurum, en düşükten en yükseğe sıralamada 81 il arasında 17'nci oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı yükseköğretim mezunları beyin göçü verilerine göre, Erzurum'da beyin göçü oranı yüzde 0,57 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde yüzde 2,19 olan oran, Erzurum'da ülke ortalamasının yaklaşık üçte biri seviyesinde kaldı.

Erkeklerde oran daha yüksek

2025 yılı verilerine göre, 2010-2019 yılları arasında mezun olan yükseköğretim mezunlarını kapsayan araştırmada Erzurum'un toplam beyin göçü oranı yüzde 0,57 oldu. Erkeklerde yüzde 0,71 olarak ölçülen oran, kadınlarda yüzde 0,44 seviyesinde gerçekleşti.

Üç yıllık verilerde yüzde 0,57

Erzurum'da beyin göçü oranı 2021 yılında yüzde 0,70 olarak kaydedilirken 2024 ve 2025 yıllarında yüzde 0,57 oldu. 2021 yılı verilerinde erkeklerde yüzde 0,75, kadınlarda yüzde 0,64 olan oran, 2024 yılında erkeklerde yüzde 0,66, kadınlarda yüzde 0,49 olarak ölçüldü. 2025 yılında ise erkeklerde yüzde 0,71, kadınlarda yüzde 0,44 seviyesinde gerçekleşti.

81 il arasında 65'inci sırada

Erzurum, beyin göçü oranının en yüksek olduğu ilden en düşük olduğu ile doğru yapılan sıralamada 2021 yılında 59'uncu, 2024 yılında 62'nci, 2025 yılında ise 65'inci sırada yer aldı. En düşük orandan en yüksek orana doğru yapılan sıralamada ise Erzurum, 2021'de 23'üncü, 2024'te 20'nci ve 2025'te 17'nci sırada bulundu.

Türkiye genelinde beyin göçü oranı 2021 yılında yüzde 2,04, 2024 yılında yüzde 2,01 ve 2025 yılında yüzde 2,19 olarak açıklandı. Erzurum'un oranı üç yılda da Türkiye ortalamasının altında kalırken, 2025 yılında kent ile ülke ortalaması arasındaki fark 1,62 yüzde puan oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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