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İlçe milli eğitim müdürleriyle yılsonu değerlendirmesi

İlçe milli eğitim müdürleriyle yılsonu değerlendirmesi
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Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında 20 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitimde niteliği artırma çalışmaları ve yeni dönem hedefleri ele alındı.

Erzurum'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı gerçekleştirildi, 2025-2026 yılı ile ilgili değerlendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. 20 ilçe milli eğitim müdürü ve il yöneticileri katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılarak yıl boyunca yürütülen çalışmalar ele alındı.

Eğitimde niteliği artırmaya yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ve hedefler üzerine istişarelerde bulunuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakırken, Erzurum eğitim ailesi olarak elde edilen kazanımları değerlendiriyor, yeni döneme daha güçlü ve kararlı adımlarla hazırlanıyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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