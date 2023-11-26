Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü öğrencilerini kabul etti
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü öğrencileri, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Göğebakan tecrübelerini ve fikirlerini öğrencilerle paylaştı ve kulüplerin etkinliklerine destek vereceğini söyledi.
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü öğrencileri Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan'ı ziyaret etti.
Erzurum Barosu'ndan gerçekleşen görüşmede; Baro Başkanı Talat Göğebakan tecrübelerini, fikir ve düşüncelerini hukuk fakültesi öğrencileriyle paylaştı, onlara kulüplerin etkinliklerine elinden gelen her türlü desteği sağlayacağı konusunda söz verdi.
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü öğrencileri de Başkan Göğebakan'ın meslek deneyimleri noktasında faydalanmak istediklerini belirterek ziyaret anısına bir plaket verdiler. - ERZURUM