Haberler ›› Eğitim ›› Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü öğrencilerini kabul etti

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü öğrencilerini kabul etti

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü öğrencileri, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Göğebakan tecrübelerini ve fikirlerini öğrencilerle paylaştı ve kulüplerin etkinliklerine destek vereceğini söyledi.