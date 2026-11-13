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Erzincan Valisi Aydoğdu, kız yurdunda öğrencilere destekleri anlattı

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Erzincan Valisi Aydoğdu, kız yurdunda öğrencilere destekleri anlattı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kız yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle görüşerek talep ve sorunlarını dinledi. Öğrencilere burs, ulaşım, gıda ve ücretsiz yemek desteği verildiğini belirten Aydoğdu, taleplerin çözümü için birim amirlerine talimat verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Kız Yurdu'nu ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Beraberindeki birim amirleriyle yurtta kalan öğrencileri ziyaret eden Aydoğdu, gençlerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Öğrencilere yönelik kentte yürütülen sosyal destek çalışmaları hakkında bilgi veren Aydoğdu, üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği sağlandığını, öğrenci evlerine gıda kolisi ulaştırıldığını ve Terzi Sofrası'nda ücretsiz yemek hizmeti sunulduğunu belirtti.

Lise öğrencilerine yönelik burs ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücret desteğinin yanı sıra ortaokul ve lise öğrencilerine simit, poğaça ve öğle yemeği desteği verildiğini aktaran Aydoğdu, Ramazan ayında da 180 hanenin ziyaret edildiğini ifade etti.

Teknolojinin hızla geliştiği ve bilginin hızlı yayıldığı günümüzde insani değerlerin ve merhametin korunmasının önemine dikkati çeken Aydoğdu, gençlere her şartta iyi olmaya ve iyilik yapmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin Erzincan'da huzurlu ve mutlu bir eğitim hayatı geçirmelerinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Aydoğdu, herhangi bir sorun veya talepleri olması halinde kendisine ve ilgili birim amirlerine ulaşabileceklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Aydoğdu, iletilen konuların değerlendirilmesi ve çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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