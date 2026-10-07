Erzincan POMEM'de polis memurlarına babalık ve aile içi iletişim anlatıldı

Erzincan POMEM'de polis memurlarına babalık ve aile içi iletişim anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, POMEM'de görevli polis memurlarına yönelik 'Baba Okulu' semineri düzenledi. Programda babalık sorumluluğu, aile içi iletişim, çocukların gelişiminde babanın rolü ve değer aktarımı ele alındı; bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.
Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) görevli polis memurlarına yönelik "Baba Okulu" semineri düzenlendi.
Erzincan POMEM'de gerçekleştirilen programa, kursiyer polislerin eğitiminde görev alan polis memurları katıldı.
ADRB Vaizi İsmail Ömer Albayrak'ın koordinasyonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını İl Müftü Vekili Rahmi Elen yaptı.
Elen, ailenin toplumun temelini oluşturduğunu belirterek babaların çocukların kişilik ve değer dünyasının şekillenmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini ifade etti.
Programda ADRB Vaizi İsmail Ömer Albayrak, Din Hizmetleri Uzmanı İhsan Aksu ve Eğitim Uzmanı Fatih Karakaş tarafından sunum gerçekleştirildi.
Seminerde babalık sorumluluğu, aile içi iletişim, çocukların gelişiminde babanın rolü, değer aktarımı ve sağlıklı aile ilişkilerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Programa POMEM İnsan Kaynakları Şube Müdürü Başkomiser Ramazan Saka da katıldı.
Bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı program, değerlendirmelerin ardından sona erdi.