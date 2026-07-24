Erzincanlı minik masa tenisçiler milli takım hedefiyle antrenmanlarda ter döküyor

Erzincan'da 7-12 yaş arasındaki sporcular, masa tenisinde milli takım formasını giyebilmek için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren sporcular, antrenör Fırat Gökdemir yönetiminde teknik ve fiziksel antrenmanlarla geleceğe hazırlanıyor.

Küçük yaşta masa tenisine başlayan sporcular, düzenli çalışmalarla hem ulusal organizasyonlarda derece elde etmeyi hem de ilerleyen yıllarda milli takıma seçilerek Erzincan ile Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor.

Sporculardan Ebrar Dikgöz, Zeynep Güler ve Elif Ecrin Tanoğlu, en büyük hayallerinin ay-yıldızlı formayı giyerek ülkelerini başarıyla temsil etmek olduğunu belirtti.

Antrenör Fırat Gökdemir, İHA muhabirine, yaşları 6 ile 12 arasında değişen sporcularla haftanın 5 günü düzenli antrenman yaptıklarını söyledi.

Temel hedeflerinin milli takıma yeni sporcular kazandırmak olduğunu ifade eden Gökdemir, "Daha önce milli takıma davet edilen sporcularımız oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artıracağız." dedi.

Masa tenisinin fiziksel ve zihinsel gelişime önemli katkılar sunduğunu dile getiren Gökdemir, "Bu branş, vücudun birçok bölümünü aynı anda çalıştırıyor. Aynı zamanda çocuklarımızın özgüvenlerinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Önümüzdeki günlerde ANALİG müsabakaları var. Bu organizasyona iddialı hazırlanıyoruz ve dereceyle dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Yaz Spor Okulları'nın başlamasıyla birlikte masa tenisine ilginin arttığını belirten Gökdemir, çocuklara spor sevgisi aşılamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Gökdemir, modern masa tenisi salonunun sporcuların gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, salonun kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Disiplinli çalışmalarını sürdüren minik sporcular, Erzincan'ı gelecekte ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil edebilmek için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı