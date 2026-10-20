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Erzincan'da polis, 9 bin 600 üniversite öğrencisine bilgilendirme çalışması yaptı

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Erzincan'da polis, 9 bin 600 üniversite öğrencisine bilgilendirme çalışması yaptı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte 9 bin 600 öğrenciyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere farklı alanlarda bilgilendirme yapıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Güvenlik, Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlüklerinin katılımıyla, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 9 bin 600 öğrenciyle bir araya gelen ekipler, farklı alanlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Öğrencilerin çeşitli konularda bilinçlenmesini ve toplumsal farkındalıklarının artırılmasını hedefleyen çalışmada, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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