Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da polis 218 ilkokul öğrencisine güvenlik eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da polis 218 ilkokul öğrencisine güvenlik eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hep Birlikte Güçlüyüz' projesi kapsamında 218 öğrenciye güvenlik bilgilendirmesi yaptı. Göktürk, 13 Şubat ve Hayrettinpaşa ilkokullarındaki öğrencilere güvenlik, trafik, 112 ve akran zorbalığı konularında bilgi verildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında 218 öğrenciye yönelik güvenlik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen proje çerçevesinde, Göktürk İlkokulu, 13 Şubat İlkokulu ve Hayrettinpaşa İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelindi.

Eğitimlerde öğrencilere genel güvenlik kuralları, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskler, güvenli trafik bilinci, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı ve akran zorbalığı konularında bilgi verildi.

Çalışmayla çocukların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazanmaları ve güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan gündem yaratacak mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı
Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler: Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?

Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü

İsrail'de sandıktan çıkan tablo Filistinlileri sokağa döktü
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz

Netanyahu'nun rakibinden "hükümet" açıklaması
İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir

İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı