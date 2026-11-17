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Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında görev yapacak okul servis aracı sürücülerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminere, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Akyol, trafik polis memuru Nedimi Danışment ve jandarma trafik timinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Can katıldı.

Seminerde, öğrenci taşıma uygulamalarına ilişkin mevzuat, servis araçlarının uyması gereken kurallar, güzergah ve taşıma esasları, öğrenci güvenliği, trafik kuralları, güvenli iniş ve biniş uygulamaları ile sürücülerin sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen seminer, katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı