Erzincan'da öğrencilere güvenlik eğitimi verildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP)" kapsamında yürütülen "Hep Birlikte Aileyiz" projesi çerçevesinde öğrencilere güvenlik eğitimi verildi.

Değer Erzincan Maarif Spor Kulübü ile Ticaret Spor Kulübü'nü ziyaret eden ekipler, öğrencilerle bir araya geldi.

Programda öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Eğitimlerin ardından öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı