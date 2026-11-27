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Erzincan'da ortaokul öğrencilerine balık ekmek ikram edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ulalar Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte hazırlanan balık ekmekler öğrencilere ikram edilerek balık tüketiminin önemi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Türkiye'nin su ürünleri üretiminde önemli ülkeler arasında yer aldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, ülkenin hem iç tüketimini karşıladığını hem de önemli miktarda su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Erzincan'ın da balık yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Koçaker, kentte faaliyet gösteren 19 yetiştiricilik işletmesinde yıllık yaklaşık 120 milyon yavru balık ve 3 bin ton porsiyonluk balık üretildiğini kaydetti.

Balığın omega-3 yağ asitleri ve D vitamini bakımından zengin bir besin olduğunu vurgulayan Koçaker, sağlıklı beslenme için haftada en az iki kez balık tüketilmesini tavsiye ettiklerini belirtti.

Koçaker, sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla da çalışmalar yürüttüklerini, bu yıl kentteki iç göletlere 1 milyon 200 bin yavru balık bırakıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı