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Erzincan'da ilk kez yatılı yaz Kur'an kursu uygulaması başladı

Erzincan'da ilk kez yatılı yaz Kur'an kursu uygulaması başladı
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Erzincan'da bu yıl ilk kez kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı yatılı Yaz Kur'an Kursu eğitimi başlatıldı. İl Müftülüğü, uygulamanın öğrencilerin manevi gelişimini desteklemeyi amaçladığını bildirdi.

Erzincan'da bu yıl ilk kez biri kız, diğeri erkek öğrencilere yönelik olmak üzere iki Yaz Kur'an Kursu'nda yatılı eğitim uygulaması başlatıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamayla öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ile daha fazla vakit geçirmeleri, manevi gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitimlerini daha verimli bir ortamda sürdürmeleri amaçlanıyor.

İl Müftüsü Dr. İsmail Fakirullahoğlu, yatılı olarak eğitim verilen Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret ederek sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti ve kurs öğreticileriyle bir araya geldi.

Kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Fakirullahoğlu, öğrencilerin heyecanına ortak olurken, öğreticilerle de kursların işleyişi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fakirullahoğlu, yatılı Yaz Kur'an Kursu uygulamasının hayırlı olmasını temenni ederek, kurslarda görev yapan öğreticilere ve çocuklarını kurslara emanet eden ailelere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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