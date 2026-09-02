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Erzincan'da 2026-2027 Eğitim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da 2026-2027 Eğitim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Yapıldı
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Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yeni dönem hazırlıkları, ilçelerdeki eğitim faaliyetleri, kurumlar arası koordinasyon ve eğitimde kaliteyi artırma çalışmaları ele alındı. Kartal, tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının önemini vurgulayarak yeni eğitim yılının başarılı geçmesini diledi.

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, ilçelerde yürütülecek eğitim faaliyetleri, kurumlar arası koordinasyon ve eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kartal, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının önemine değinerek, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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