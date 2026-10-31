Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da gönüllü üniversiteliler köy okulu çocuklarına palyaçolu gün yaşattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da gönüllü üniversiteliler köy okulu çocuklarına palyaçolu gün yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da üniversiteli gönüllüler bir köy okulunu ziyaret ederek çocuklara palyaço ve oyunlarla eğlenceli gün yaşattı. Gönüllü gençler çocuklarla oyunlar oynadı ve hazırladıkları hediyeleri verdi; öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Erzincan'da üniversiteli gönüllüler, köy okulunda eğitim gören çocuklar için düzenledikleri etkinlikte palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlarla öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Terzi Baba Kız Yurdunda kalan gönüllü öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bir köy okulunu ziyaret etti.

Çocuklara farklı ve eğlenceli bir gün yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençler, öğrencilerle oyunlar oynadı.

Palyaço eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenirken okul bahçesinde renkli görüntüler oluştu.

Gönüllü öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri de çocuklara verdi.

Üniversiteli gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, etkinlik boyunca çeşitli oyunlara katılarak keyifli vakit geçirdi.

Gönüllülük ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirilen ziyaret, çocukların mutluluğuna ortak olunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakimi'den sıra dışı performans! PSG, rakibini beşledi

Bu adam sağ bek! 90 dakikada yaptıklarını duyanlar inanamıyor
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi

81 ilde geçerli olacak! Limitler değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

Kan donduran mumya ceset vahşeti, yıllar sonra aydınlatıldı
Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Ülkede 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! Ömrü hapishanede geçecek
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı

G20'de kriz! Fotoğraf çekimi iptal edildi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliğe oturdu

Liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Öldürdüklerinden birisi, 19 yaşındaki hamile kızı