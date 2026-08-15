Erzincan'da Tarımsal Araştırma Enstitüsü Öğrencilere Kapılarını Açtı

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, farklı üniversitelerden gelen öğrencileri tarımsal araştırma ve uygulama çalışmalarıyla buluşturdu.

Enstitüde staj yapan öğrenciler, uzman personel eşliğinde arazi uygulamaları, laboratuvar çalışmaları ve araştırma faaliyetlerine katılıyor. Öğrenciler, bu çalışmalar sayesinde üniversitede edindikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulurken, mesleki deneyim de kazanıyor.

Tarımsal AR-GE çalışmalarının yanı sıra gençlerin mesleki gelişimine katkı sunan Enstitüde, geleceğin ziraat mühendisleri ve araştırmacılarının yetişmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı