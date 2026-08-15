Haberler

Erzincan'da Tarımsal Araştırma Enstitüsü Öğrencilere Kapılarını Açtı

Erzincan'da Tarımsal Araştırma Enstitüsü Öğrencilere Kapılarını Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, farklı üniversitelerden gelen öğrencilere tarımsal araştırma ve uygulama fırsatı sunuyor. Uzman personel eşliğinde arazi ve laboratuvar çalışmalarına katılan öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökme imkânı bulurken mesleki deneyim kazanıyor. Enstitü, geleceğin ziraat mühendisleri ve araştırmacılarının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, farklı üniversitelerden gelen öğrencileri tarımsal araştırma ve uygulama çalışmalarıyla buluşturdu.

Enstitüde staj yapan öğrenciler, uzman personel eşliğinde arazi uygulamaları, laboratuvar çalışmaları ve araştırma faaliyetlerine katılıyor. Öğrenciler, bu çalışmalar sayesinde üniversitede edindikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulurken, mesleki deneyim de kazanıyor.

Tarımsal AR-GE çalışmalarının yanı sıra gençlerin mesleki gelişimine katkı sunan Enstitüde, geleceğin ziraat mühendisleri ve araştırmacılarının yetişmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa tartışmalı yasa onayladı: Tedavisi olmayan hastalara 'ölmeye yardım' yolu açıldı

Avrupa ülkesi tıp dünyasını ikiye bölen kararı devreye aldı

Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

Buradan ev almak hayal! Konut fiyatları en fazla o ilde arttı
Gaziantep'te engelli kadına cinsel saldırıda bulunan 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'i ayağa kaldıran olayda şehir zorbaları için hesap vakti
AK Parti'nin 25. yılına özel dron gösterisi

AK Parti'nin 25. yılına özel görsel şölene damgasını vurdu
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

Eski CHP'li siyasetçinin damadıydı! Ünlü şarkıcı ikinci kez evlendi

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...