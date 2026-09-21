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Erzincan'da Deneyap sınavında ortaokul ve lise öğrencileri projelerini sergiledi

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Erzincan'da Deneyap sınavında ortaokul ve lise öğrencileri projelerini sergiledi
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Erzincan'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı yapıldı. GSB Erzincan Gençlik Merkezleri'nin paylaşımına göre ortaokul ve lise öğrencileri sınavda teknoloji ve üretkenlik yeteneklerini ortaya koyarken hazırladıkları projelerle becerilerini sergiledi.

Erzincan'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı gerçekleştirildi.

GSB Erzincan Gençlik Merkezleri tarafından yapılan paylaşımda, ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrencilerin sınavda teknoloji ve üretkenlik alanındaki yeteneklerini ortaya koyduğu belirtildi.

Uygulama sınavında gençler, hazırladıkları projelerle teknoloji alanındaki becerilerini sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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