Erzincan'da COP31 kapsamında çevre yarışmasını Ulalar Anadolu Lisesi kazandı

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Erzincan'da, ortaöğretim öğrencilerinin çevre ve iklim konularındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COP31 kapsamında düzenlenen yarışmaya kentteki 10 okul katıldı.

Tabiatın ve yaşanabilir çevrenin korunması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji, su, atık yönetimi ve iklim politikaları konularında öğrencilerin bilgilerini ölçmeyi amaçlayan yarışma, iki etap ve il finali şeklinde yapıldı.

Yarışmada Ulalar Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı