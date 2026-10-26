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Erzincan'da 610 üniversite öğrencisine Narkorehber eğitimi verildi

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Erzincan'da 610 üniversite öğrencisine Narkorehber eğitimi verildi
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Erzincan'da Narkotik ekipleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında Narkorehber Gençlik Modülü eğitimi düzenledi. Eğitimlerde 610 öğrenciye önleyici tedbirler, suç bildirimi ve UYUMA Projesi anlatıldı.

Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen Narkorehber Gençlik Modülü eğitimlerinde 610 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Refahiye Meslek Yüksekokulu ve Çayırlı Meslek Yüksekokulunda eğitim programları gerçekleştirildi.

Eğitimlerde öğrencilere önleyici ve koruyucu tedbirler, kolluk kuvvetleriyle iletişim, suç bildirimi ve UYUMA Projesi hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında projelerin tanıtımına yönelik broşürler de dağıtılırken, gençlerin uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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