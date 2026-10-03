Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü, işçi personelin önerilerini dinledi

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitede görev yapan işçi personelle kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun da katıldı.

Personelle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Kuyrukluyıldız, üniversitenin gelişiminde tüm çalışanların katkısının önem taşıdığını belirtti.

Özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Kuyrukluyıldız, birlik ve dayanışma içerisinde yürütülen çalışmaların kurumsal hedeflere ulaşılmasına katkı sunduğunu ifade ederek çalışanlara görevlerinde başarı diledi.

Program, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı